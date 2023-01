Camisa especial do Napoli dedicada ao Dia dos Namorados - Foto: Divulgação/Napoli

Camisa especial do Napoli dedicada ao Dia dos Namorados Foto: Divulgação/Napoli

Publicado 17/01/2023 19:22 | Atualizado 17/01/2023 19:22

Nesta terça-feira, o Napoli, em parceria com a marca esportiva EA7, da Emporio Armani, lançou uma camisa especial dedicada ao Dia dos Namorados. A peça é predominantemente branca, com as mangas e a gola do pescoço vermelhas. O que mais chama a atenção é grande marca de um beijo presente na camisa.

Vale lembrar que, na Europa, o Dia dos Namorados é comemorado no dia 14 de fevereiro. No Brasil, a data só é comemorada no dia 12 de junho.

È lei ò primmo ammore, la maglia del Napoli!



La maglia San Valentino Limited Edition la trovi qui

Official Web Store: https://t.co/XmWZkZzHdV

Brand Store Amazon: https://t.co/NKOFiuz8yW

Official Store: https://t.co/8t3FvYgTRB



#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/NICagAEHtc — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 17, 2023

A estreia da nova camisa, aliás, aconteceu nesta terça-feira. O Napoli a usou no jogo contra o Cremonese, pela Coppa Italia.

Em nota, o clube informou que as camisas usadas pelos jogadores serão leiloadas entre hoje e às 11h30 (horário de Brasília) do dia 28 de janeiro no seguinte site: www.matchwornshirt.com/event/17-01-2023-napoli-cremonese

O valor arrecadado será doado inteiramente à caridade em apoio a três organizações sem fins lucrativos que operam na área napolitana em situações relacionadas à violência de gênero. São elas: Dedalus Cooperativa Sociale; Le Kassandre; e Le Forti Guerriere do Rione Sanità.