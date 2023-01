Noël Le Graët - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 17/01/2023 18:39

França - O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noël Le Graët, é alvo de um inquérito para investigar acusações de assédio moral e sexual. O processo foi aberto nesta terça pela promotoria de Paris, após o mandatário sofrer denúncias de "indignação sexista".

Segundo o jornal francês "Le Monde", auditores da Inspetoria-Geral de Educação, Esporte e Pesquisa (IGESR) produziram um relatório sobre as denúncias na última semana. A investigação está a cargo da Brigada de Repressão à Delinquência Contra a Pessoa (BRDP).

Le Graët negou as acusações e afirmou ter tomado conhecimento do caso através da imprensa.

"Noël Le Graët nega todas as acusações de assédio moral ou sexual ou todas as outras infrações penais. Denuncia esses repetidos anúncios na imprensa, que ocorrem quando a inspetoria nem sequer apresentou o seu relatório provisória", disse o mandatário.

Noël Le Graët está afastado de suas funções desde o dia 11 de janeiro, quando as denúncias de assédio sexual vieram à tona. O mandatário continuará fora do cargo até que o Ministério do Esporte da França termine uma auditoria.