Juan Quintero é reforço do Junior Barranquilla - Foto: Divulgação/Twitter @JuniorClubSA

Publicado 17/01/2023 17:44

O meia Juan Quintero protagonizou uma cena curiosa em sua apresentação no Junior Barranquilla. No último domingo, diante de mais 41 mil torcedores no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, o jogador perdeu um pênalti contra o mascote do clube. Veja o lance no vídeo abaixo:

#Video | Juan Fernando Quintero botó un penalti en su debut con @JuniorClubSA



En la presentación del volante Juan Fernando Quintero se dio un hecho muy curioso. El futbolista por el cual el club barranquillero pagará una cifra astronómica erró un penal ante la mascota del club. pic.twitter.com/LQsPAXrxln — El Post Santa Marta (@ElPostSM) January 15, 2023

Apesar do erro, ele teve uma nova oportunidade e não desperdiçou. O pênalti convertido, aliás, foi incluído no vídeo de apresentação do jogador divulgado nas redes sociais.

Palabras de Juan Fernando Quintero tras su presentación en el Metropolitano ante más de 41.000 Tiburones. #VamosJunior pic.twitter.com/9nspDokfQb — Club Junior FC (@JuniorClubSA) January 16, 2023 Revelado pelo Envigado, da Colômbia, Quintero soma passagens pelo Nacional de Medelín-COL, Pescara-ITA, Porto-POR e Independiente Medellín-COL. Em 2018, ele chegou ao River Plate, onde foi campeão da Libertadores do mesmo ano.

Já em 2021, o meio-campista se transferiu para o Shenzhen FC, da China. No ano passado, ele foi emprestado para o River Plate. Pelo clube argentino na última temporada, ele marcou sete gols e distribuiu sete assistências em 36 jogos disputados.

Nesta janela de transferências, vale lembrar, Quintero também foi alvo de Flamengo e Internacional. No entanto, as tratativas não foram para frente.