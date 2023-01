Facundo Pellistri - OLI SCARFF / AFP

Publicado 17/01/2023 17:20

Rio - O atacante Facundo Pellistri, de 21 anos, que vem sendo disputado por Botafogo e Flamengo também atraiu o interesse de outras equipes. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o Valencia, da Espanha, e o Bologna, da Itália, também desejam o jogador do Manchester United.

Os dois clubes cariocas e as equipes europeias desejam a contratação do uruguaio por empréstimo. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o desejo do jogador e do seu staff é deixar o Manchester United, porém, há dificuldade em sua liberação, junto ao clube inglês.

Facundo Pellistri foi revelado pelo Peñarol, do Uruguai, e rapidamente negociado com o Manchester United. Ele chegou a ser emprestado para o Deportivo Alavés, da Espanha, em 2020 e 2021. Na atual temporada, entrou em campo em somente um jogo pelos Red Devils.