Brazil's coach Tite gestures as he announces the list of players for the upcoming Qatar 2022 World Cup football tournament, at the Brazilian Football Confederation (CBF) headquarters in Rio de Janeiro, Brazil, on November 7, 2022.Carl DE SOUZA / AFP

Publicado 17/01/2023 16:02

Rio - Após seis anos e meio no cargo, Tite deixou oficialmente o da seleção brasileira. O treinador foi até a sede da CBF, nesta terça-feira (17), para assinar a rescisão de contrato com a entidade. Além dele, os auxiliares Cleber Xavier, César Sampaio e Matheus Bachi, além dos analistas Thomaz Araujo e Bruno Baquete também se despediram da Seleção.

"Aqui é o Adenor falando. Quero agradecer aos atletas, aos funcionários, a vocês da imprensa, com quem pode ter havido divergências de opinião, mas sempre houve respeito", disse Tite, em rápido contato com a imprensa que estava no local.

O coordenador da seleção brasileira, Juninho Paulista, também será demitido em breve , fechando a lista da comissão técnica que deixará a CBF. Além deles, membros da comunicação da entidade também foram desligados.

O primeiro compromisso da seleção brasileira será na data Fifa de março, onde dois amistosos estão previstos pela CBF. O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, promete um novo nome para comandar a Seleção, e também outra estrutura para o departamento de futebol, ainda em janeiro ou até início de fevereiro, segundo o portal "GE".

Tite deixa o comando da seleção brasileira após 81 jogos. O treinador obteve 60 vitórias, 15 empates e seis derrotas, tendo, assim, 80.2% de aproveitamento. O único título conquistado por Adenor foi a Copa América de 2019.