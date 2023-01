Neymar - AFP

Publicado 17/01/2023 14:33

Rio - O PSG está bastante preocupado com o começo de 2023 irregular da sua equipe. Após a disputa da Copa do Mundo, boa parte dos jogadores retornaram com problemas físicos e emocionais. De acordo com informações do jornal francês "Le Parisien", Neymar seria o atleta no pior nível em comparação com seus companheiros.

"Galtier não está surpreso com a situação atual. Os jogadores retornaram em estados físicos e formas emocionais diferentes. Neymar é o mais afetado em ambos os aspectos. Neymar regressou com uma lesão no tornozelo da qual não tinha recuperado totalmente quando regressou das férias e que viu o seu sonho sagrado desvanecer-se", afirmou o jornal.

O começo de temporada do PSG foi bastante positivo, com Neymar, Mbappé e Messi em altíssimo nível. Porém, a oscilação preocupa, principalmente porque no próximo mês haverá um confronto duríssimo contra o Bayern, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

"As sessões de treinamento foram ladeira abaixo. Desde o fim da Copa do Mundo, o elenco treinou apenas duas vezes juntos. Fisicamente, o grupo é muito heterogêneo. Internamente, as próximas duas semanas são consideradas essenciais", disse a publicação.