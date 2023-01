Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, destacou que o futuro técnico da Seleção está definido até março - Lucas Figueiredo/CBF

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, destacou que o futuro técnico da Seleção está definido até marçoLucas Figueiredo/CBF

Publicado 17/01/2023 21:28

Nesta terça-feira (17), Tite rescindiu oficialmente seu contrato e deixou o cargo de treinador da Seleção Brasileira após seis anos e meio. De prontidão, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, tratou de falar sobre o futuro da seleção e a escolha do substituto do ex-comandante.

Em entrevista ao "ge", Ednaldo Rodrigues traçou o perfil desejado pela CBF para o novo treinador da Seleção. De acordo com o dirigente, o interesse é contratar um técnico um 'de respeito, que possa dar um padrão de jogo e que seja bem ofensivo'.

"Queremos que seja um treinador de respeito e que possa dar um padrão de jogo, que seja condizente com os atletas. Fazer o que o Brasil sempre procurou fazer, que seja bem ofensivo. É o que pensa o presidente. Que possa trabalhar com todo o suporte que nós sempre demos. Vamos dar tudo o que for necessário para um excelente trabalho. A gente quer que seja dedicado, quer muito comprometimento e que possa principalmente não só estar com os olhos voltados para a seleção principal, mas com a seleção olímpica, sub-20, sub-17, que tem muitos craques com potencial atleta para o futuro", afirmou.

Ednaldo também aproveitou para falar sobre a data limite para que a contratação do novo treinador esteja selada. A ideia é que o Brasil já conheça seu novo comandante antes da primeira data Fifa de 2023, que será em março. Além disso, ele não descartou um treinador interino.

"Pode até ser que aconteça isso (interino), mas quero até março ter um nome definitivo. Não um provisório para ter que substituir. Será que define até 31 de janeiro? Pode ser que tenhamos. Estamos começando o trabalho a partir de agora. Mas pode ser que não tenha. E, se não tiver, não está atrasado", concluiu.