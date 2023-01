Henrique Dourado quando atuava pelo Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/01/2023 19:23

Sem entrar em campo desde agosto de 2022, o atacante Henrique Dourado está de volta ao futebol brasileiro. Ou tecnicamente. Nesta terça-feira (17), o atacante de 33 anos foi registrado oficialmente no BID da CBF pelo Cianorte, da segunda divisão do Campeonato Paranaense, mas sua utilização no clube ainda é incerta.

Em nota emitida nas redes sociais, o Cianorte afirmou que o jogador irá utilizar a estrutura da equipe para realizar uma pré-temporada antes de retornar aos gramados. O presidente do clube, Lucas Franzato, é ex-empresário do jogador. A diretoria não confirmou se o atacante irá atuar na disputa do estadual, mas também não descartou a possibilidade.

Henrique Dourado não entra em campo desde agosto de 2022, quando acabou agredindo um árbitro enquanto atuava pelo Henan SSLM, da China, durante uma partida. Após isso, o atacante recebeu a suspensão de um ano da Federação Chinesa, a maior suspensão da história já aplicada pela entidade. No entanto, a rescisão com o clube chinês ocorreu apenas em novembro.

"Sou muito grato a tudo em que o Cianorte proporcionou no início da minha carreira. Hoje, depois de 11 anos, escolhi utilizar a excelente estrutura que o clube tem para me preparar para essa temporada", afirmou.

Conhecido como 'Ceifador', o atacante de 33 anos teve passagens notórias por Flamengo e Fluminense, além de passar por grandes clubes como Palmeiras, Santos e Cruzeiro.