Harry Maguire, zagueiro do Manchester United - Divulgação

Harry Maguire, zagueiro do Manchester UnitedDivulgação

Publicado 17/01/2023 18:07

Amargando a reserva com o treinador Erik Ten Hag, o zagueiro Harry Maguire deve ser negociado no mês de janeiro para deixar o Manchester United. O defensor quer voltar a jogar com regularidade e não tem espaço no modelo de jogo do atual treinador, então um empréstimo surge como opção. A informação é do "Mirror".

O grande interessado na contratação de Maguire seria o West Ham, que deve perder o zagueiro Craig Dawson para o Wolverhampton e já está mapeando o mercado em busca de um substituto. O defensor do United tem pressa para voltar a jogar e quer achar um desfecho positivo o quanto antes, até para não atrapalhar seus planos na seleção inglesa.

Harry Maguire chegou ao Manchester United em 2019, contratado junto ao Leicester por cerca de 87 milhões de euros (R$ 479 milhões na atual cotação). No entanto, o alto investimento nunca se justificou em campo, tendo em vista a grande quantidade de falhas individuais do atleta desde então.

Aos 29 anos de idade, Maguire disputou apenas 15 jogos na atual temporada pelo Manchester United, sendo titular em somente dois deles.