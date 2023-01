Georgina Rodríguez e a irmã - Reprodução

Publicado 17/01/2023 17:47

A vida de luxo de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez contrasta com o da irmã da modelo, que revelou em um programa de televisão da Espanha que está falida e os filhos estão passando necessidade, com a cozinha sendo usada como quarto.



“Estou sem dinheiro e minha irmã não me ajuda. O que mais me machuca são meus filhos, não eu. No fim do dia, posso comer com um pedaço de pão duro, mas os meus filhos, que são sobrinhos deles, não", explicou Patricia Rodríguez.

Patrícia garantiu ainda que o fato de não ter ajuda de ninguém a entristece, mas alega não entender o motivo desse distanciamento com a irmã. “Não entendo, não sei se têm vergonha de mim. Não entendo e por isso estou falando na televisão para ter uma resposta”, explica ela, apontando que o relacionamento com Ivana, sua outra irmã, também se deteriorou.

Ainda no programa, ela desmentiu que Georgina e Cristiano Ronaldo, que hoje está no Al Nassr, tenham se oferecido para pagar a educação de seus sobrinhos, bem como o pagamento do aluguel.

“Foi a única vez que pedi ajuda a ela. Liguei para ela, dizendo que não tinha dinheiro para pagar os livros dos meus filhos e que se ao invés de me dar o dinheiro, ela ligasse para a escola e encomendasse. Nunca pedi dinheiro e não quero dinheiro porque é por isso que ganho a vida como sempre. Na escola esperaram o telefonema da minha irmã e os meus filhos também estão à espera da ajuda dela", contou ela, chorando.

Quando questionada sobre o motivo de passar tanta dificuldade, Patricia relembrou sua infância. “Fiquei sem mãe aos 11 anos e ninguém cuidou de mim. Eu estava morando com eles. Eu tinha uns doze anos quando ela me colocou no internato (mãe da Georgina). Tive que crescer na rua e começar uma casa do telhado. Sempre lutei pelos meus filhos. Tive meus filhos muito jovem e a situação de vida não me tem ajudado muito”, acrescenta ela, garantindo que hoje “não tem dinheiro nem para lavar a louça”.

Por fim, ela confessou que as irmãs pediram para que ela ficasse longe dos holofotes da mídia e fez um último apelo a irmã e ao companheiro jogado esposa de Cristiano Ronaldo.

“Se você se sente como uma irmã, peço-lhe ajuda", concluiu.