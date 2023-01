Jim Ratcliffe quer comprar o Manchester United, seu clube de coração - VALERY HACHE/AFP

Publicado 17/01/2023 17:46

Torcedor de coração dos 'Diabos Vermelhos' e CEO da petroquímica Ineos, o empresário Jim Ratcliffe entrou oficialmente na disputa para comprar o Manchester United. A decisão foi oficializada por um porta-voz do bilionário ao "The Times".

"Podemos confirmar que entramos oficialmente nos protocolos do processo para comprar o Manchester United", diz a breve declaração do porta-voz do homem mais rico do Reino Unido.

A corrida para a compra do Manchester United promete ser longa e acirrada, já que o clube atrai interesse de empresários e investidores dos Estados Unidos, do Oriente Médio e da Ásia. Estima-se que a família Glazer esteja pedindo um valor acima de 5 bilhões de libras (R$ 31,3 bilhões) e que aguardará ofertas até o início de fevereiro, para que a venda seja concluída ao fim da atual temporada.

Após quase 19 anos de administração, a família Glazer anunciou oficialmente no dia 22 de novembro que estava 'começando um processo para explorar alternativas estratégicas para melhorar o crescimento do clube, incluindo novos investimentos no clube, uma venda ou outras transações envolvendo a companhia'. O comunicado foi emitido no mesmo dia em que Cristiano Ronaldo teve seu contrato rescindido pelo clube inglês.