Neymar voltou ao PSG com lesão - AFP

Neymar voltou ao PSG com lesãoAFP

Publicado 17/01/2023 19:12

Rio - Uma publicação de 2018 de Mykhailo Mudryk, novo reforço milionário do Chelsea, está dando o que falar no Brasil. Na época, o jogador compartilhou uma foto na beira do mar e marcou o perfil de Neymar em um homem que estava mergulhando no oceano. Internautas brasileiros entenderam como uma provocação ao camisa 10 do PSG e invadiram o post para cobrá-lo.

Para esses internautas, o ucraniano estaria brincando com a fama de "cai-cai" do brasileiro. Em países de língua inglesa, jogadores que tentam cavar faltas são chamados de "divers" (em português, mergulhadores).



Nos comentários do post, os brasileiros fizeram comparações entre Neymar e o ucraniano e não pouparam críticas ao novo reforço do Chelsea.

"Nunca vai chega aos pés de Neymar", escreveu um internauta.



"Você não limpa nem as chuteira do Ney, moleque", publicou outro brasileiro.



"O pé direito do Neymar já é maior que você", ironizou mais um perfil.



Em contraponto, alguns brasileiros também apareceram na publicação para reclamar dos compatriotas que estavam criticando o jogador.



"Os fãs do Neymar se doendo", escreveu um.



"Esses caras envergonham meu país", reclamou outro.

Mykhailo Mudryk foi anunciado pelo Chelsea no último domingo. O jogador de 22 anos se destacou no Shaktar Donetsk, da Ucrânia. Os Blues pagaram 100 milhões de euros para tirar da equipe ucraniana o atleta, que assinou um contrato com duração de oito anos e meio.