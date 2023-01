Phelipe Leal é o técnico da Seleção Brasileira Masculina sub-17 - Foto: Thais Magalhães/CBF

Publicado 17/01/2023 20:55

Nesta terça-feira, o técnico Phelipe Leal convocou a Seleção Brasileira sub-17 para um período de treinos de olho no Sul-Americano. As atividades começam no dia 26 de janeiro e terminam no dia 4 de fevereiro.

A competição, por sua vez, começa no dia 30 de março, no Equador. A tabela da Conmebol prevê a decisão para o dia 24 de abril.

Cabe destacar que os quatro grandes do Rio têm representantes na lista. Pelo lado do Flamengo, os jogadores são Caio Barone, Daniel Sales e Lorran. Pelo lado do Fluminense, são Kauã Elias e Matheus Reis. Pelo lado do Vasco, Matheus Ferreira e Rayan. Pelo lado do Botafogo, Bernardo Valim.

VEJA A LISTA COMPLETA

GOLEIROS

Caio Barone - Flamengo

Italo - Cruzeiro

Victor Nascimento - Bahia



LATERAIS

Daniel Sales - Flamengo

Vitor Reis - Atlético-MG

João Vitor - Coritiba

Souza - Santos



ZAGUEIROS

Benedetti - Palmeiras

Isac - Red Bull Bragantino

João Paulo - Internacional

Vitor Nunes - Palmeiras



MEIAS

Bernardo Valim - Botafogo

Dudu - Athletico-PR

Guilherme Batista - São Paulo

Luiz Gustavo - Corinthians

Matheus Ferreira - Vasco

Ruan Gabriel - Cruzeiro

Jefinho - Grêmio



ATACANTES

Estevão - Palmeiras

Guilherme Henrique - Corinthians

Kauã Elias - Fluminense

Lorran - Flamengo

Matheus Reis - Fluminense

Rayan - Vasco

Ricardo - Internacional