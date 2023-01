Suárez marcou três na estreia pelo Grêmio, que conquistou a Recopa Gaúcha 2023 - Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 17/01/2023 22:53 | Atualizado 17/01/2023 23:42

A estreia de Luis Suárez com a camisa do Grêmio superou qualquer expectativa até do torcedor mais otimista. O astro uruguaio precisou de apenas 37 minutos para marcar três gols pelo Tricolor Gaúcho, que bateu o São Luiz por 4 a 1 e conquistou a Recopa Gaúcha na Arena do Grêmio, nesta terça-feira (17).

Aos cinco minutos, Suárez deu seu cartão de boas-vindas. O uruguaio foi lançado e saiu de cara com o goleiro, mas teve o recurso de encobrir o goleiro adversário para levar os gremistas à loucura. Dez minutos depois, recebeu pelo lado direito de frente ao gol e chutou forte na saída do goleiro.

Aos 31 minutos, o ex-Barcelona foi lançado em profundidade e, marcado por dois defensores, chutou no contra-pé para fazer o seu terceiro gol. O volante Bitello marcou o quarto gol da equipe do tricolor gaúcho, enquanto Paulinho Santos fez o único gol do São Luiz na partida.

Foram 59 minutos em campo até ser substituído por Diego Souza, mas Luis Suárez mostrou bastante movimentação e atividade em sua estreia. Ao ser substituído, foi completamente ovacionado por toda a Arena do Grêmio.