Memphis Depay trocará o Barcelona pelo Atlético de MadridAFP

Publicado 18/01/2023 16:09

O Atletico de Madrid encaminhou a contratação do atacante Memphis Depay, do Barcelona, nesta quarta-feira (18). O clube da capital espanhola conseguiu reduzir a pedida dos catalães e fechou a negociação por cerca de 4 milhões de euros (R$ 22,2 milhões) com o atleta de 28 anos, que já viajou para realizar os exames médicos. A informação foi confirmada pelo jornalista Fabrizio Romano.

Os 'Colchoneros' enfrentaram muita resistência por parte do Barcelona para concluir o negócio, tendo em vista que o clube catalão não queria liberar mais um jogador para o rival. No entanto, Depay só tinha contrato até o meio do ano e forçou sua saída, deixando a diretoria catalã sem opção.

Uma das discussões entre os clubes era sobre a ideia de trocar Yannick Carrasco por Depay, conforme revelado pelo empresário Pini Zahavi, que agencia a carreira do meia do Atleti. No entanto, as negociações não avançaram entre os clubes e o Barcelona receberá apenas a quantia financeira.

Sem espaço com o treinador Xavi, Depay já havia manifestado seu interesse em deixar o clube catalão desde o começo da temporada. Ao todo, o atacante fez apenas quatro jogos, marcando um gol.