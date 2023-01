Árbitros terão que explicar decisões do VAR para o público no Mundial de Clubes - AFP

Publicado 18/01/2023 16:01

A International Football Association Board (IFAB), órgão que regulamenta as regras do futebol, decidiu nesta quarta-feira (18) que os árbitros terão que explicar as decisões do VAR para o público durante o Mundial de Clubes. A competição será disputada entre os dias 1 e 11 de fevereiro, no Marrocos.

De acordo com a decisão da IFAB, os testes poderão ser realizados em competições internacionais durante os próximos meses. O Mundial de Clubes será o primeiro teste. Os anúncios dos árbitros serão realizados através do microfone que eles já utilizam durante os jogos para se comunicar com a equipe de arbitragem.

O Mundial de Clubes terá a participação do Flamengo e do Real Madrid. A estreia do Rubro-Negro será no dia 7 de fevereiro, contra o Al Hilal ou Wydad Casablanca. Já os Merengues jogam no dia seguinte contra o Seattle Sounders, Al Ahly ou Auckland City.