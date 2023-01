Hulk - Pedro Souza / Atletico

Publicado 18/01/2023 15:37 | Atualizado 18/01/2023 15:41

Rio - Ídolo do Atlético-MG, Hulk, fez história no Porto, no Zenit, e defendeu a seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Porém, para chegar onde chegou, o jogador passou por dificuldades. O ‘Esporte Espetacular’ deste domingo, dia 22, vai conhecer as origens de Givanildo Vieira de Sousa.

"Em um quarto dormiam minhas três irmãs mais velhas e no outro eu e as três mais novas, além do meu pai e minha mãe. Era um colchão só e todos dormiam no chão. O meu plano era vencer na vida, me tornar um atleta profissional e mudar a vida da minha família. Na minha casa não tinha plano B, não poderia dar errado", relembra o atacante.

O repórter Rodrigo Franco foi até a cidade de Campina Grande, na Paraíba, onde o jogador viveu sua infância, adolescência e deu os primeiros passos na carreira. Conheceu a primeira casa do camisa 7, a paixão pela festa de São João, ouviu o pai e alguns dos seus amigos, que contaram como tudo começou e as dificuldades do garoto pernambucano até se tornar um astro do futebol.