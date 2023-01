Ex-Flamengo e Vasco, Frickson Erazo é o novo prefeito de Esmeraldas, no Equador - Reprodução

Ex-Flamengo e Vasco, Frickson Erazo é o novo prefeito de Esmeraldas, no EquadorReprodução

Publicado 18/01/2023 14:49 | Atualizado 18/01/2023 14:54

Rio - Ex-zagueiro de clubes como Flamengo, Vasco, Atlético-MG e Grêmio, Frickson Erazo é o novo prefeito da cidade de Esmeraldas, no norte do Equador. Em suas redes sociais, o ex-jogador comemorou o resultado das eleições locais.



“De mãos dadas com minha esposa Paola, mas também com muito amor trabalharemos pelo desenvolvimento e prosperidade de Esmeraldas. Esse é o meu compromisso!”, comemorou.



A cidade de Esmeraldas é uma das que mais sofre com a violência, principalmente com o narcotráfico, especialmente por ser uma cidade portuária. Recentemente, Erazo sofreu um ataque a tiros em sua residência. Dias após o atentado, um artefato explosivo apareceu na frente de casa do ex-jogador.

Frickson Erazo se aposentou dos gramados em 2020. Pelo Flamengo, o equatoriano disputou apenas sete partidas, mas conquistou o título do Campeonato Carioca de 2014. No Vasco, onde jogou em 2018, Frickson Erazo disputou 22 jogos e marcou dois gols.