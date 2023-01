Maracanã foi sede da final da Libertadores em 2020 - Divulgação/Conmebol

Maracanã foi sede da final da Libertadores em 2020

Publicado 18/01/2023 14:17 | Atualizado 18/01/2023 14:17

Rio - A Conmebol definirá no primeiro semestre deste ano a sede das finais da Libertadores e Sul-Americana em 2023. Segundo o "ge", a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pretende apresentar uma candidatura para o Brasil receber as decisões.

Internamente, a Comebol avalia que o Brasil tem diversas cidades com condições de receber as finais em virtude das estruturas de hospedagem, aeroportos e estádios. Nos últimos anos, a entidade teve dor de cabeça com as sedes e houve transtornos aos torcedores.

O Brasil já caminhava para sediar a final da Sul-Americana. A decisão do ano passado estava marcada para Brasília, mas foi transferida para Córdoba em razão das eleições gerais. Já o interesse da CBF pela final da Libertadores é pelo fato das últimas três decisões terem sido disputadas por brasileiros.

Em 2020, o Brasil foi a sede da final da Libertadores. A decisão entre Palmeiras e Santos foi realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, mas não teve público por causa da pandemia da Covid-19. Na ocasião, o Alviverde levou a melhor e se sagrou campeão.

A reunião de Conselho da Conmebol ainda não tem data definida, mas será realizado antes do início da fase de grupos da Libertadores. A entidade ainda não fechou o período de apresentação de candidaturas.