Seleção brasileira jogou no Maracanã em março de 2022 - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 18/01/2023 19:15

Rio - A Seleção deve realizar mais jogos no Brasil nos próximos anos. Segundo o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, a exigência foi feita ao novo parceiro contratado para explorar os direitos comerciais da equipe a partir de 2023.

"Acho que nesse período todo a seleção jogou muito fora do Brasil, quando poderia estar jogando mais aqui dentro e verificando mais atletas que jogam no futebol brasileiro. Vai depender muito também dos jogos, das datas, dos adversários, mas a gente pretende que a seleção fique jogando mais no Brasil de uma forma como não acontecia antes", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ao "UOL".

"A CBF concluiu um contrato de dez anos [com a Pitch] que vinculava a seleção fora aqui do Brasil. Portanto, qualquer que venha a ser um novo parceiro, vai saber que a CBF quer que a seleção esteja aqui com os brasileiros", completou.

O contrato da CBF com a Pitch, empresa que negociava os jogos da Seleção anteriormente, se encerrou em dezembro. Houve oferta de renovação, mas Ednaldo preferiu recusar.

"A Pitch fez propostas, mas a CBF entendeu que o contrato de dez anos, sinceramente, não era o contrato que, se eu fosse o presidente, teria. Portanto, a CBF não quis nem avaliar as propostas da Pitch", finalizou.