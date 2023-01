Suárez é visto em supermercado em Porto Alegre - Reprodução

Suárez é visto em supermercado em Porto AlegreReprodução

Publicado 18/01/2023 17:59

O atacante Luis Suárez começou sua trajetória no Grêmio com tudo e marcou três gols logo na estreia. Nesta quarta-feira, dia seguinte à performance brilhante, o uruguaio surpreendeu os fãs ao fazer compras em um supermercado de Porto Alegre e adquirir uma BMW em concessionária na cidade na sequência.



Na ida ao supermercado, Suárez foi flagrado por pessoas presentes no local e logo imagens começaram a circular na internet. O atacante foi atencioso e topou posar para foto com os fãs.





"Faça igual ao Luis Suárez e venha tomar cafezinho conosco e escolher a sua BMW", escreveu o homem. Cravou 3 ontem, fez as compras do mês no supermercado e lançou uma BMW hoje.



Luisito Suárez está a viver.



Reprodução pic.twitter.com/jJklapjAyv — Planeta do Futebol (@futebol_info) January 18, 2023 A ida a uma concessionária para adquirir a BMW foi exposta por um dos funcionários da loja. O homem tirou uma foto abraçando o atacante e outros vendedores da loja e aproveitou para fazer uma propaganda."Faça igual ao Luis Suárez e venha tomar cafezinho conosco e escolher a sua BMW", escreveu o homem.

Simplesmente Suárez fazendo compras no mercado Asun de Eldorado do Sul pic.twitter.com/KkcNo3dGE7 — Tudo De Grêmio (@tudo_degremio) January 18, 2023 Nas redes sociais, internautas brincaram e disseram que Suárez já está 100% adaptado ao Brasil. Isso porque, além de circular pelos estabelecimentos, o atacante uruguaio estava calçando um chinelo da Havaianas.

Luis Suárez estreou com a camisa do Grêmio nessa terça-feira, em duelo contra o São Luiz. Ainda no primeiro tempo, o atacante marcou três gols, um deles com um belo toque por cobertura, e ajudou a selar a vitória gremista por 4 a 1 na Recopa Gaúcha.