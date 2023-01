Galvão Bueno trabalhando em sua última Copa - Reprodução Internet

Galvão Bueno trabalhando em sua última CopaReprodução Internet

Publicado 18/01/2023 17:20

Rio - O ex-narrador da Rede Globo, Galvão Bueno, opinou sobre o futuro da seleção brasileira e da CBF. Em seu perfil oficial no Twitter, ele sugeriu que Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, seja o responsável por comandar a equipe pentacampeã na próxima Copa do Mundo.

"Bem, amigos, faz tempo que não falo de Seleção Brasileira!! Desde a Copa do Mundo!! Então, tá na hora!! O ciclo do Tite terminou!! E eu tenho o meu técnico para a Seleção!! O nome dele é Carlo Ancelotti!! Exatamente isso!! O italiano técnico do Real Madrid!!", disse.

Galvão falou sobre a dificuldades de tirar o italiano do Real Madrid e sugeriu uma alternativa para mudar o cenário: contratar o ex-treinador da Seleção e ídolo do Internacional, Paulo Roberto Falcão, para ser dirigente da CBF.

"O diretor de Seleções da CBF deveria ser Paulo Roberto Falcão, que está no Santos!! Desculpe, Santos!! Pq Falcão e Ancelotti formaram um meio-campo sensacional!! O melhor da história da Roma!! Eles são amigos!! Parceiros!! E Falcão é um ídolo do Ancelotti!! Então, Falcão iria negociar e fazer o convite!! Velhos amigos, um confia no outro!! Juntos na Seleção Brasileira para mudar esse andamento que não vem dando certo há muito tempo!! Senhor presidente da CBF, o caminho das pedras é esse!!", opinou Galvão.