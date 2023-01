Rodrigo Muniz - Divulgação / Middlesbrough

Rodrigo MunizDivulgação / Middlesbrough

Publicado 18/01/2023 16:30

Rio - O atacante Rodrigo Muniz, de 21 anos, revelado pelo Flamengo pode mudar de ares no futebol europeu. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o brasileiro poderá trocar o Middlesbrough, da Inglaterra, pelo Real Valladolid, clube espanhol administrado por Ronaldo Fenômeno.

Segundo a publicação, Muniz é o "plano B" do Valladolid, em caso de não acerto do clube espanhol com Rafael Borré. O colombiano, de 27 anos, defende o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e deseja mudar de ares. A negociação do clube de Ronaldo Fenômeno pelo ex-jogador do River Plate seria por empréstimo.

Muniz foi vendido do Flamengo para o Fulham, da Inglaterra, em 2021, e assinou contrato com validade até 2026. Na metade do ano passado, foi emprestado ao Middlesbrough, clube inglês que disputa a Série B local, até junho de 2023. No Boro, o brasileiro fez dois gols em 16 partidas.

Rodrigo Muniz não começa uma partida como titular desde o dia 29 de outubro de 2022, quando o Middlesbrough perdeu fora de casa para o Preston North End. A última vez que o atacante balançou as redes foi no dia 13 de setembro do ano passado, em outro resultado negativo, desta vez diante do Cardiff City.