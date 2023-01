Yann Sommer é do Borussia Mönchengladbach - UWE KRAFT / AFP

Publicado 18/01/2023 15:48

O Bayern de Munique já definiu o substituto do goleiro Manuel Neuer, que está fora da temporada 2022/23. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, os Bávaros encaminharam a contratação do goleiro Yann Sommer, do Borussia Mönchengladbach. O suíço, de 34 anos, assinará contrato até junho de 2025.

Sommer fará os exames médicos ainda nesta quarta-feira (18). O Bayern de Munique pagará 8 milhões de euros (R$ 44 milhões) ao Borussia Mönchengladbach pela contratação do goleiro suíço. O vínculo terá uma cláusula de 1,5 milhão de euros (R$ 8,2 milhões) em bônus.

O goleiro suíço chega para ocupar a vaga de Neuer, que sofreu uma fratura na perna enquanto esquiava durante as férias, em dezembro. Sem o veterano, o Bayern de Munique empatou com o RB Salzburg, em amistoso, por 4 a 4, com o goleiro Ulreich, reserva desde 2015, como titular.

Líder do Campeonato Alemão com 34 pontos, o Bayern de Munique volta a campo na próxima sexta-feira (20), contra o RB Leipzig, terceiro colocado com 28 pontos. O Freiburg, com 30, é o vice-líder do alemão.