Time principal do Vasco fez amistoso contra o River Plate nos Estados UnidosDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 18/01/2023 15:04

O Vasco estuda a possibilidade de pedir o adiamento do clássico com o Botafogo, na próxima segunda-feira, pela terceira rodada do Carioca. O clube chegou a fazer uma consulta extraoficial junto a Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), mas não formalizou o pedido. A informação foi publicada primeiro pelo "GE" e confirmada pelo LANCE!.

Caso oficialize a intenção de adiar o clássico, o Vasco precisa do aval do Botafogo, que não se opõe a mudar a data da partida. A reportagem apurou também que o clube ainda está no prazo para apresentar o pedido. O elenco principal do Cruz-Maltino está em excursão nos Estados Unidos para dois amistosos. Na última terça-feira, foi derrotado para o River Plate, por 3 a 0. No sábado enfrenta o Inter Miami.



A delegação do Vasco deve desembarcar no Rio de Janeiro na próxima segunda-feira, dia da partida, tornando inviável a participação do time principal no clássico com o Botafogo. O técnico Luís Castro já tinha confirmado que pouparia os principais jogadores contra o Cruz-Maltino, o que esvaziaria ainda mais a partida.



A Ferj aguarda a formalização do pedido de adiamento para avaliar a possibilidade, porém está disposta a ceder pelo bem da competição, que ganha muito mais com um clássico disputado com força máxima. O Vasco volta a jogar pelo Carioca nesta quinta-feira, contra o Audax Rio, no Luso-Brasileiro. O time que entrará em campo é formado por jogadores da base e alguns atletas que estão fora dos planos da comissão técnica.