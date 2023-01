O senador Romário (PL) - Waldemir Barreto/Ag. Senado

Publicado 18/01/2023 13:50

Rio - O ex-jogador e senador (PL-RJ) Romário se irritou com uma seguidora no Instagram, na última terça-feira. O Baixinho não conseguiu conter sua irritação e mandou a internauta "tomar no c*" e a chamou de "piranha".

Romário chama seguidora de "piranha" Reprodução A polêmica aconteceu em uma postagem feita por Romário em homenagem ao Dia do Treinador de Futebol. Nos comentários, o Baixinho foi chamado de "fadado" (possivelmente um erro de digitação para "safado") pela seguidora e a respondeu de forma hostil.

Após a repercussão negativa do comentário, Romário voltou atrás e apagou o xingamento.