Publicado 18/01/2023 11:00 | Atualizado 18/01/2023 11:03

Rio - A fila andou para Tom Brady. De acordo com a imprensa inglesa, o astro da NFL está tendo um affair com Veronika Rajek. Nascida na Eslováquia, a modelo, de 26 anos, tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e é musa do OnlyFans.

Os boatos de um romance entre os dois surgiram em dezembro do ano passado, quando a modelo foi a um jogo do Tampa Bay Buccaneers usando uma camisa do astro da NFL. Brady está solteiro desde que terminou o casamento com Gisele Bündchen, em outubro de 2022.