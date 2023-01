Harvey Elliott marcou o gol da classificação do Liverpool na Copa da Inglaterra - Oli Scarff/AFP

Publicado 18/01/2023 00:04



Utilizando os reservas, o Liverpool sofreu, mas se esforçou para vencer o Wolverhampton por 1 a 0 e avançar na Copa da Inglaterra em jogo realizado no Estádio Molineux, nesta terça-feira (17), após o empate de 2 a 2 no jogo de ida. O gol da partida foi marcado pelo jovem Harvey Elliott, que foi o suficiente para selar a classificação.

Com uma nova formação, a postura de controle de bola não reflitiu o que se viu nos times dos Reds nos últimos jogos. O choque foi rápido: aos 13 minutos do primeiro tempo, o jovem Harvey Elliott fez bela jogada no meio-campo e acertou bom chute no canto para abrir o placar.

O segundo tempo foi protagonizado por uma pressão dos donos da casa, que tentaram bastante, mas não conseguiram produzir jogadas ofensivas mais efetivas diante da forte defesa do Liverpool. Por outro lado, os visitantes pouco criaram e acabaram reféns da forte pressão dos Wolves. Por fim, o apito final soou e garantiu a classificação sofrida dos Reds.

O Liverpool avança na Copa da Inglaterra e agora enfrenta a equipe do Brighton na próxima fase. O jogo será realizado no dia 29 de janeiro, às 10h30.