Carlo Ancelotti - AFP

Carlo AncelottiAFP

Publicado 18/01/2023 11:31

Após a derrota na final da Supercopa da Espanha diante do Barcelona, o Real Madrid tenta encerrar a má fase diante do Villarreal nesta quinta-feira (19), no Estádio de La Cerámica, pelas oitavas de final da Copa do Rei. O técnico Carlo Ancelotti rebateu os críticos que tratam o time como 'morto' e vê os jogadores motivados para dar a volta por cima antes do Mundial de Clubes.

"Consideramos uma oportunidade para sair desse momento complicado. Quanto antes fizermos isso, melhor. É um jogo difícil, complicado, mas temos a motivação para sair logo. É uma grande oportunidade, apesar de darem o Real Madrid como morto", disse.

Além do calendário apertado após a Copa do Mundo, o Real Madrid ainda precisa enfrentar problemas por lesões. Para o duelo contra o Villarreal, o treinador não contará com o zagueiro Alaba, o lateral-direito Carvajal, o ala Lucas Vazquez e o volante Tchouaméni. Ancelotti, no entanto, segue esperançoso e confia nos jogadores que estão à disposição.

"Temos a esperança de que vai ser amanhã, que vamos mudar essa dinâmica, mas não sei dizer. Mas tenho certeza de que vamos sair dessa situação. Essa equipe vai jogar todas as competições até o final", finalizou.

O Real Madrid disputará o Mundial de Clubes no início de fevereiro. A competição será realizada entre os dias 1 e 11, mas a estreia do time merengue será no dia 8. A decisão, possivelmente contra o Flamengo, será no dia 11.