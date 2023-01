John Textor adquiriu 90% das ações da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 18/01/2023 21:50

Durante a partida contra o Manchester United no Campeonato Inglês nesta quarta-feira (18), torcedores do Crystal Palace exibiram faixas protestando contra John Textor, um dos proprietários do clube inglês.

"Dono de vários clubes; apostas no mercado de ações; Textor, não confiamos em você", diziam as faixas.

De acordo com o "Financial Times", a Eagle Football, empresa de John Textor, está planejando abrir capital na Bolsa dos Estados Unidos para negociar a propriedade de múltiplos clubes, que seria uma atitude inédita no futebol mundial.

Textor tem participações no Crystal Palace, RWD Molenbeek e Lyon, além de ser dono da SAF do Botafogo, criada em 2022. A propriedade é por intermédio da Eagle Football.