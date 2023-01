Inter de Milão bateu o Milan por 3 a 0 e conquistou a Supercopa da Itália - Giuseppe CACACE / AFP

Inter de Milão bateu o Milan por 3 a 0 e conquistou a Supercopa da ItáliaGiuseppe CACACE / AFP

Publicado 18/01/2023 20:21

Em uma grande noite dos comandados de Simone Inzaghi, a Inter de Milão atropelou o rival Milan e conquistou a Supercopa da Itália nesta quarta-feira (18) pela sétima vez em sua história, vencendo por 3 a 0. Os gols foram marcados por Dimarco, Dzeko e Lautaro Martínez.

O Milan dominou a posse de bola durante toda a partida, mas cometeu inúmeras falhas e sofreu com a forte pressão do ataque da Inter. Os 'Nerazurri' dominaram as ações do jogo e foram bastante efetivos durante todo o confronto.

O primeiro gol da partida saiu logo aos 10 minutos do primeiro tempo. Após uma bela jogada coletiva, o volante Barella se aprofundou pelo lado direito e cruzou rasteiro para a área, encontrando DiMarco, que aproveitou e bateu chapado para abrir o placar.

Onze minutos depois, chegou a vez do artilheiro Edin Dzeko balançar as redes. Ele recebeu um passe pela esquerda e deu um belo drible em Tonali, finalizando no canto para fazer um belíssimo gol e ampliar a vantagem nerazurri.

Por fim, chegou a vez de Lautaro Martínez selar a vitória e o título da Inter de Milão. A jogada começa pelo lançamento de Skriniar e encontra o argentino, que girou para driblar Tomori e bateu de trivela para estufar as redes e decretar números finais.