Bruna Griphao revelou ser torcedora de Flamengo e FluminenseReprodução

Publicado 18/01/2023 19:53 | Atualizado 18/01/2023 19:56

Rio - Desenvolvedora do BBB, a Globo exibiu a lista dos times dos participantes da edição 2023 do programa. Quem chamou atenção foi a atriz Bruna Griphao que, segundo a emissora, torce para Flamengo e Fluminense, clubes rivais do Rio de Janeiro. Ao portal 'Splash', Paulo Griphao, pai da sister, falou sobre a confusão.

"Eu forçava a Bruna a torcer pelo Flamengo, dei camisa e tudo... Fiz uma brincadeira com um repórter (sobre ela torcer para o Flamengo), não sei se ele escreveu isso. Só que ela começou a fazer saltos e natação no Fluminense, ela foi federada lá. A família da mãe dela toda é tricolor, eu fiz essa brincadeira com ele, 'ela é flamenguista', mas só que não, o coração dela é tricolor", começou o pai da sister.



"No fundo, acho que ela é flamenguista enrustida. Já falei para ela que o muro é baixo, ela pula a hora que quiser (risos). Não era para o repórter ter colocado assim, mas tudo bem, foi uma zoação mesmo... Ela nem torce para time de futebol, mas tem um carinho especial pelo fluminense porque foi atleta de lá", completou.

Quem também foi listado como torcedor de dois clubes foi o ator Gabriel Santana, com São Paulo e Flamengo. O BBB começou na última segunda-feira e já teve Fred Desimpedidos como vencedor da primeira prova, de imunidade, ao lado do 'pipoca' Ricardo.