Time principal do Vasco fez amistoso contra o River Plate nos Estados UnidosDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 18/01/2023 19:44

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) acatou um pedido do Vasco e alterou a data do clássico contra o Botafogo. O duelo, que estava previsto para a próxima segunda, 23, será no dia 16 de fevereiro, uma quinta, às 20h30.

Nesta quarta-feira, o LANCE! noticiou que o Vasco estudava tal possibilidade e precisava do aval do Botafogo. Vale destacar que o time principal do Cruz-Maltino está realizando um tour nos Estados Unidos, enquanto o Alvinegro segue em pré-temporada. Inclusive, o técnico Luís Castro confirmou que pouparia jogadores no clássico.

Na última terça-feira, o Vasco perdeu para o River Plate, por 3 a 0. No sábado, vai encarar o Inter Miami, dos Estados Unidos. Após o jogo contra o time estadunidense, o Cruz-Maltino retorna para o Rio de Janeiro, onde segue se focado na preparação e reconstrução da equipe visando a temporada de 2023.



Nesta quinta-feira, o Vasco vai enfrentar o Audax, no Luso Brasileiro. Os jogadores que entrarão em campo são da base, além de alguns atletas que não estão nos planos da comissão técnica.