Daniel Alves é jogador do Pumas - Divulgação/Pumas

Daniel Alves é jogador do PumasDivulgação/Pumas

Publicado 19/01/2023 11:54

O jogador Daniel Alves já se encontra na Espanha para enfrentar as acusações de assédio sexual, que teria supostamente cometido contra uma jovem espanhola na discoteca 'Sutton', em Barcelona.



O fato teria ocorrido no dia 30 de dezembro e a vítima aponta que o brasileiro supostamente "enfiou a mão dentro da sua calcinha". Ele foi denunciado formalmente no último dia 5.

Nesta sexta-feira, Daniel Alves terá que depor perante o juiz de instrução número 15, em Barcelona. O depoimento ocorrerá logo pela manhã (horário local).

O jornalista Carlos Quílez, da TV espanhola Antena 3, revelou detalhes do que ocorrerá com o jogador.

“Primeiro, ele será detido e depois transferido por uma viatura para a cela onde será ouvido como investigado pela suposta agressão sexual. Ele está na Espanha desde ontem e desde o primeiro momento os seus advogados falaram com a Polícia, explicando que o cliente estava à sua disposição”, acrescenta.

Ainda conforme o jornalista, ao chegar para o depoimento, o brasileiro será “fichado pela Polícia”. “Ele será fotografado e sua impressão digital será tirada. E a partir daí, Dani Alves terá ficha criminal”, continuou explicando.

A situação do jogador, porém, pode piorar. Segundo o jornal espanhol AS, ao longo das próximas horas o Ministério Público poderá adotar alguma medida cautelar, entre elas, proibir que o lateral deixe o país até o término do processo ou até mesmo uma prisão preventiva.

Desde que o caso veio a público, Dani Alves confirmou ter estado no local, mas negou qualquer tipo de suposta agressão sexual contra a jovem.

“Eu gostaria de desmentir todas as acusações que estão circulando com meu nome. Sou uma pessoa que construiu minha história com base de respeito e não invade o espaço dos outros, muito menos invadir o espaço de uma mulher sem que ela me permita. Estava no lugar, sou uma pessoa que gosta de dançar, mas sempre mantendo respeito com as pessoas que estão no mesmo local”, se explicou.

O Pumas, seu atual clube no México, alega desconhecer a situação em que se encontra seu jogador e contava com Daniel Alves para a partida do final de semana.