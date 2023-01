Carlo Ancelotti - AFP

Publicado 19/01/2023 11:17

Rio - Mesmo ciente da dificuldade na negociação, a CBF pretende se reunir nos próximos dias com Carlo Ancelotti , técnico do Real Madrid, para conversar sobre a possibilidade dele assumir a seleção brasileira. A entidade está decidida a contratar um estrangeiro de peso para o cargo. As informações são do "UOL".

Ancelotti é o nome que circula com mais força nos bastidores da CBF. O treinador tem contrato com o Real Madrid até julho de 2024 e, recentemente, declarou que pretende cumpri-lo. Mesmo assim, o presidente Ednaldo Rodrigues insiste em ir à Espanha para uma conversa.

"Queremos um treinador de respeito, que dê padrão de jogo condizente com os atletas, que seja ofensivo. Vamos dar tudo que é necessário para um excelente trabalho. Queremos um treinador dedicado e comprometido", disse Ednaldo na última semana.

A insistência da CBF se deve a uma informação recebida em outubro de que Ancelotti teria interesse em ouvir o projeto da Seleção. O momento ruim do Real Madrid, que perdeu a liderança da Liga e a final da Supertaça da Espanha para o rival Barcelona, podem ser trunfos na negociação.