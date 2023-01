Bruna Griphao - Reprodução

Bruna GriphaoReprodução

Publicado 19/01/2023 10:41

Rio - Participante do "BBB 23", Bruna Griphao voltou a causar polêmica em relação a seu time de coração. Após viralizar por declarar torcer para Flamengo e Fluminense , a atriz cantou uma música do Vasco durante a primeira festa do reality, na madrugada desta quinta-feira.

Bruna Griphao é Vasco!!! pic.twitter.com/6AJLg7IiaH — Humor Esportivo (@humoresportivo) January 19, 2023 Tudo teve início quando a música "Anna Júlia", do Los Hermanos, começou a tocar. Griphao, então, puxou a versão da torcida vascaína, que é ecoada com frequência nas arquibancadas de São Januário, e ainda fez o sinal de uma torcida organizada do Gigante da Colina. Após o canto de Bruna, Fred, do Desimpedidos, questionou se ela torcida pelo Vasco. A atriz fez sinal positivo com a cabeça.