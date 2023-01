Brasil disputa o Sul-Americano sub-20 em busca da vaga no Mundial - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 19/01/2023 12:15

A seleção brasileira sub-20 inicia nesta quinta-feira (19) a busca por uma vaga no Mundial categoria, na Indonésia, em 2023. Com jovens talentos como Andrey Santos e Vitor Roque, o Brasil estreia no Sul-Americano contra o Peru, às 19h (de Brasília). A competição será realizada na Colômbia.

O Brasil está no Grupo A e disputará seus jogos na cidade de Cali, na Colômbia. Além da seleção brasileira, o Peru, a Argentina, a Colômbia e o Paraguai completam o grupo. Os três primeiros classificados avançarão para o hexagonal final junto com os três melhores do Grupo B.

A seleção brasileira não disputa o Mundial da categoria desde 2015, quando terminou vice-campeão diante da Sérvia. Na época, o Brasil tinha como principal estrela o atacante Gabriel Jesus. Depois disso, a Seleção ficou fora dos Mundiais de 2017 e 2019.

Jogos do Brasil:

19/01 - Brasil x Peru - 19h

23/01 - Brasil x Argentina - 21h30

25/01 - Brasil x Colômbia - 21h30

27/01 - Brasil x Paraguai - 21h30

Convocados do Brasil:

Goleiros

Kaíque - Palmeiras

Kauã Santos - Flamengo

Mycael - Athletico

Laterais



Arthur - América -MG

André - Bahia

Kaiki Bruno - Cruzeiro

Patryck - São Paulo

Zagueiros



Douglas Mendes - RB Bragantino

Robert - Corinthians

Weverton - Cruzeiro

Jean - Coritiba

Meio campistas



Andrey Santos - Chelsea

Marlon Gomes - Vasco

Ronald - Grêmio

Alexsander - Fluminense

Guilherme Biro - Corinthians

Atacantes



Stênio - Cruzeiro

Pedrinho - Corinthians

Giovane - Corinthians

Renan Viana - Athletico

Luís Guilherme - Palmeiras

Sávio - PSV (Holanda)

Vitor Roque - Athletico