Yann Sommer assinou com o Bayern até 2025FC Bayern/Divulgação

Publicado 19/01/2023 15:38

O Bayern de Munique anunciou oficialmente nesta quinta-feira (19) a contratação do goleiro Yann Sommer, que chega ao clube para substituir o lesionado Manuel Neuer. O suíço de 34 anos assina contrato com o clube bávaro até 2025.

De acordo com o jornal alemão "Bild", o Bayern de Munique desembolsou cerca de 8 milhões de euros (R$ 44 milhões) para tirar Sommer, de 34 anos, do Borussia Monchengladbach. O motivo do investimento, claro, é por conta da lesão de Manuel Neuer, que fraturou a perna em dezembro enquanto esquiava e está fora da temporada.

"Estou muito animado com o novo desafio no Bayern. É um clube grande e poderoso. Já nos enfrentamos muitas vezes, conheço a enorme qualidade e a aura deste clube. Tenho orgulho de agora fazer parte do FC Bayern. Temos grandes desafios pela frente. Estou muito ansioso para começar aqui com meus novos companheiros de equipe e para tudo o que está por vir. Quero agradecer ao Borussia Monchengladbach por oito anos e meio maravilhosos e por permitir esta transferência", afirmou Sommer ao site oficial do clube.

Titular da Seleção Suíça nas últimas duas Copas do Mundo, Yann Sommer despontou para o futebol mundial atuando pelo Basel. Em 2014, foi contratdo pelo Borussia Monchengladbach para substituir Ter Stegen, que havia deixado o clube para assinar com o Barcelona.