Messi e Cristiano Ronaldo marcaram ainda no primeiro tempo do amistoso entre PSG e um misto de jogadores de Al Nassr e Al-HilalGiuseppe CACACE / AFP

Publicado 19/01/2023 15:09

Arábia Saudita - Messi e Cristiano Ronaldo balancaram as redes, ainda no primeiro tempo, no amistoso entre o Paris Saint-Germain e um misto de jogadores de Al Nassr e Al-Hilal. O argentino foi o primeiro a marcar, aos dois minutos de jogo, após bela assistência de Neymar. O português empatou aos 33 minutos, em pênalti que ele mesmo sofreu.

Cinco minutos após Cristiano Ronaldo empatar a partida, o lateral-esquerdo Juan Bernat deu uma entrada forte em Al-Dawsari e recebeu o cartão vermelho, deixando a equipe de CR7 em uma melhor situação na partida.

No entanto, quem teve a oportunidade de aumentar o placar foi o PSG, com um pênalti sofrido por Neymar. O próprio brasileiro cobrou, mas o goleiro Mohammed Alowais acertou o canto, e defendeu a cobrança do camisa 10 do PSG. A última vez que Neymar havia perdido um pênalti foi no dia 19 de fevereiro de 2022, no duelo entre Paris Saint-Germain e FC Nantes.

Após a cobrança, a equipe dos "All Stars" começou a pressionar a meta defendida por Keylor Navas. Aos 50 minutos, Cristiano Ronaldo cabeceou na trave. No rebote, Sergio Ramos acabou furando, e o português conseguiu a finalização para o fundo da rede, aumentando o placar a favor de sua equipe.