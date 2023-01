Leandro Trossard acertou sua ida para o Arsenal - AFP

Publicado 19/01/2023 14:19

Mapeando o mercado em busca de novas contratações, o Arsenal acertou mais um reforço para o setor ofensivo. Líder do Campeonato Inglês, os 'Gunners' acertaram a contratação do atacante Leandro Trossard, destaque do Brighton. A contratação deve custar cerca de 21 milhões de libras (R$ 133 milhões) com mais 6 milhões de libras (R$ 38 milhões) em aditivos, segundo informa o jornalista Fabrizio Romano.

Trossard era pretendido por diversos clubes ingleses, mas o Arsenal foi bastante rápido para concluir a negociação. Estima-se que o negócio foi fechado cerca de 24 horas após o primeiro contato com o Brighton, fazendo com que Trossard recusasse dois clubes para assinar com os 'Gunners' por quatro temporadas.

Trossard se tornou um alvo prioritário do Arsenal após a falha na concretização do negócio com Mykhailo Mudryk, que negociou por semanas com clube londrino e acabou fechando com o rival Chelsea em transação que custou cerca de 100 milhões de libras (R$ 635 milhões).

Na atual temporada, Trossard, que costuma atuar como ponta esquerda, atuou em 17 partidas com a camisa do Brighton, anotando sete gols e três assistências.