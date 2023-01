Filha de Pelé divulga imagens inéditas do pai - Reprodução

Publicado 19/01/2023 16:03

Rio - Filha de Pelé, Kely Nascimento publicou imagens inéditas de seu pai feitas para o documentário "The Real Pelé", em 2014. Na época, ela e o cineasta Justin Noto acompanharam o dia a dia do Rei durante a Copa do Mundo no Brasil.

A postagem de Kely é um piloto de dois minutos do documentário ( assista aqui ), que teve trechos divulgados no Facebook em 2014, mas não teve episódios completos divulgados. As imagens publicadas por Kely mostram Pelé em grandes eventos e nos momentos íntimos com a família.

"Nós não tínhamos ideia de como ia ser difícil e maravilhoso ao mesmo tempo. Filmávamos durante o dia, e a noite eu colocava as legendas, aí editávamos. Deixamos para dormir em Agosto! Dizer que valeu a pena é pouco", escreveu Kely.