Formiga completa 45 anos em marçoFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 22/01/2023 12:23

Aos 44 anos, a volante Formiga 'chutou' para longe a aposentadoria dos gramados em 2023, mas revelou que já tem planos para o pós-carreira.



Em entrevista ao iG Esporte, a experiente jogadora, que deixou o São Paulo recentemente, conta que a possibilidade de se tornar uma treinadora no futuro existe, mas afirma que deseja atuar nos bastidores para ajudar ainda mais no crescimento do futebol feminino.

“Vou jogar esse ano, só estou decidindo em qual lugar ainda. Mas como planejamento não é só fazer o curso como treinadora, no qual eu já falei que desejo, mas também como gestora", disse e emendou:

"Acho que o futebol feminino está precisando de ex-jogadoras nessa função, onde a gente não tem essa aproximação com o presidente, essa abertura, infelizmente. Então acho que na gestão eu vou ter mais essa aproximação e poder implementar alguma de melhor dentro do futebol feminino", pontuou.



Comentarista na Copa do Mundo do Catar pela Rede Globo, Formiga diz que a oportunidade abriu seu horizonte e que planeja estar presente nas transmissões do Mundial Feminino, que ocorrerá na Austrália e Nova Zelândia, em julho deste ano.



"Estar comentando os jogos é algo que surgiu agora, foi superbacana. Em questão ao futebol masculino estou iniciando, mas é claro que o meu mundo é o feminino, que conheço muito bem e provavelmente esteja comentando os jogos da Copa do Mundo Feminina. Todas essas oportunidades estão surgindo na minha vida agora e eu estou abraçando de coração".

Aposentada da seleção brasileira, Formiga atravessou por muitas gerações da amarelinha. Para o Mundial deste ano, a atleta vê um grupo rejuvenescido e espera muita vontade, mas também faz alertas para chegar a tão sonhada conquista.



"Vai ser difícil, é um problema que a gente tem, de não ter todas as jogadoras no Brasil, onde posso treinar todo o elenco, mas eu espero que cada uma, onde quer que esteja, se cuide, para que possamos fazer um grande campeonato", falou e completou:

Sabemos que as seleções de fora estão anos luz na nossa frente, mas a vontade não pode faltar e eu espero uma boa colocação e vai servir, claro, para amadurecer boa parte do time para os próximos quatro anos. Por enquanto temos meninas que ainda que estão adquirindo experiência, mesmo jogando fora, e outras que já são mais líderes e que isso possa levar esse grupo em um patamar melhor", concluiu.