Luis Enrique não é mais o técnico da EspanhaFOTO: JAVIER SORIANO / AFP

Publicado 21/01/2023 19:32

Rio - Último técnico a conquistar a Copa do Mundo com o Brasil, Luiz Felipe Scolari não aprova o nome de Luis Enrique para o lugar de Tite na Seleção. Durante um evento na noite da última sexta-feira, o atual diretor do Athletico-PR se mostrou contra a chegada do espanhol.

"Ganhou o quê? Tem que ter desempenho. É muito bom, mas perdeu tudo. Que muito bom é esse? Mourinho ganhou. Eu acho que seria mais fácil contratar um sul-americano do que um europeu", disse Felipão.

Apesar da declaração de Felipão, Luis Enrique coleciona títulos no comando do Barcelona. Por lá, o treinador espanhol conquistou a Champions League (2014-15), Mundial (2014), La Liga (2014-15 e 2015-16), Supercopa da Europa (2015), Copa do Rei (2014-15, 2015-16 e 2016-17)) e Supercopa da Espanha (2016-17).

Luis Enrique foi o técnico da Espanha na última Copa do Mundo. O treinador foi desligado após a eliminação precoce de sua seleção nas oitavas de final, para o Marrocos.