Daniel Alves está preso preventivamente desde a última sexta-feiraFOTO: Josep LAGO / AFP

Publicado 21/01/2023 18:25

Perante à juíza, a mulher que acusa Daniel Alves de agressão sexual renunciou o direito de ser indenizada pelo jogador em caso de condenação. A informação é do jornal "El País", da Espanha.

A magistrada que investiga o caso lembrou à mulher que ela tem o direito de ser ressarcida financeiramente pelas lesões e pelos danos morais sofridos, se houver a condenação. O objetivo da denunciante, conforme revelou o jornal, é fazer justiça.

O "El País" ainda informa que a declaração da mulher foi "contundente" e "persistente", sem contradições. Na Justiça, ela explicou o mesmo que havia detalhado no dia 2 de janeiro, quando apresentou a denúncia.

Daniel Alves, por outro lado, apresentou três versões ao caso, segundo o El País":

- Ele disse que estava no banheiro quando a mulher entrou e que não houve contato.

- Depois, afirmou que, quando ela entrou no banheiro, ele ficou parado, sem saber o que fazer.

- Posteriormente, contou que a mulher fez sexo oral nele e que não havia dito nada até então para "protegê-la".

ENTENDA O CASO

- Daniel Alves foi preso no dia 20 de janeiro acusado de agressão sexual por uma jovem de 23 anos.

- O caso ocorreu na noite de 30 de dezembro de 2022, em uma boate em Barcelona.

- Os dois se encontraram no local e, em depoimento obtido pelo o jornal catalão 'El Periódico', ela afirmou que Daniel Alves chegou por trás e teria "segurado sua mão e a colocado em seu pênis".

- Depois, ele a levou ao banheiro. Segundo ela no depoimento, o jogador a impediu de sair do local e "teria forçado a penetração contra sua vontade"

Imagens dos dois saindo do banheiro

- O canal catalão Antena3 informou que teve acesso às câmeras de segurança, que mostram os dois indo em direção ao banheiro, onde ficaram por 47 segundos. Daniel saiu pouco antes da jovem, que parecia sofrer de ansiedade.

- Após sair do banheiro, a jovem procurou os seguranças da boate, que a levaram a uma sala e chamaram a polícia, que a atendeu.

- Num primeiro momento, a jovem optou por não fazer denúncia contra o jogador. Entretanto, no dia 4 de janeiro, ela foi à polícia e o denunciou, dando início às investigações

Investigação e prisão