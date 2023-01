Daniel Alves é acusado de agressão sexual na Espanha - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 21/01/2023 17:27

Jornais importantes da Espanha, como "El País", "El Mundo" e "El Periódico", revelaram os conteúdos do depoimento prestado à Justiça pela mulher que acusa Daniel Alves de agressão sexual. Confira os detalhes abaixo:

Segundo os jornais, a vítima disse que, no dia 30 de dezembro do ano passado, estava na boate Sutton, em Barcelona, na Espanha, quando seu grupo recebeu um convite para entrar numa área VIP. Assim, um garçom as levou até a mesa onde estava Daniel Alves.

Inicialmente, a vítima não reconheceu o lateral. Na sequência, um grupo de amigos de Daniel apresentou o jogador à mulher em questão, que tem 23 anos.

Conforme informou a imprensa espanhola, a vítima contou à Justiça que ela e o lateral dançaram juntos até que Daniel "levou várias vezes a mão dela até seu pênis, que retirou assustada". Pela madrugada, por volta das 4h30, o jogador pediu para que a mulher o seguisse até uma porta.

Quando os dois entraram, ela percebeu que estava num banheiro. É neste local que a agressão sexual teria acontecido.

No depoimento, segundo os jornais, ela relata que tentou sair do banheiro, mas acabou impedida por Daniel Alves. A mulher ainda disse que o jogador a penetrou de maneira violenta até ejacular. Depois disso, o lateral teria sido o primeiro a sair do banheiro.

Pouco tempo depois, quando a mulher saiu, contou a uma amiga o que havia acontecido. O segurança foi informado, mas Daniel já havia deixado a boate.

Posteriormente, ela realizou exames hum hospital. Segundo a imprensa espanhola, tais exames detectaram a presença de sêmen em seu vestido. Dois dias depois, a vítima realizou a denúncia à polícia.

Os jornais ainda revelaram que houve uma contradição por parte de Daniel Alves. Primeiro, ele havia dito que não conhecia a mulher e que não teve contato com ela. Depois, contudo, ele teria admitido que houve relação, mas de forma consensual.

ENTENDA O CASO

- O caso ocorreu na noite de 30 de dezembro de 2022, em uma boate em Barcelona.

- Os dois se encontraram no local e, em depoimento obtido pelo o jornal catalão 'El Periódico', ela afirmou que Daniel Alves chegou por trás e teria "segurado sua mão e a colocado em seu pênis".

Imagens dos dois saindo do banheiro

- O canal catalão Antena3 informou que teve acesso às câmeras de segurança, que mostram os dois indo em direção ao banheiro, onde ficaram por 47 segundos. Daniel saiu pouco antes da jovem, que parecia sofrer de ansiedade.

- Após sair do banheiro, a jovem procurou os seguranças da boate, que a levaram a uma sala e chamaram a polícia, que a atendeu.

Investigação e prisão

- No dia 10, a Suprema Corte da Catalunha acatou a denúncia e Daniel Alves , que sempre negou as acusações, prestou depoimento nesta sexta (20), assim como a jovem e uma testemunha. Ele voltou a negar o ocorrido, mas admitiu que teve contato consensual com a vítima.

- O Ministério Público da Espanha pediu a prisão provisória do jogador sem pagamento de fiança, e a juíza Maria Concepción Canton Martín, do Juizado de Instrução 15, acatou sob alegação. Segundo a AFP, um dos motivos foi o risco de fuga, já que Daniel Alves tem dupla cidadania e boa condição financeira.

- Daniel Alves foi encaminhado à penitenciária de Brians 1.