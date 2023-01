Emerson Urso - Divulgação

Emerson UrsoDivulgação

Publicado 22/01/2023 13:13

Rio - As boas atuações neste início de Campeonato Carioca fizeram com que o atacante Emerson Urso, do Audax, chamasse atenção dos clubes grandes. De acordo com a Band, Botafogo e Vasco já fizeram sondagem para contratar o jogador de 21 anos.

Apesar do interesse por Urso, nenhum dos dois clubes fez uma proposta oficial. As duas equipes apenas sondaram a situação contratual do jogador e passaram a monitorar a situação.

Emerson Urso pertence ao São Caetano, mas está emprestado ao Audax. O time carioca é dono de 30% dos direitos do jogador, que teve passagens pelas bases de Corinthians e Vasco.