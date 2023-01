O Al-Fayha venceu o Al-Hilal na semifinal da Supercopa Saudita - Foto: Divulgação/Twitter @Alhilal_EN

Publicado 26/01/2023 15:22

Possível adversário do Flamengo no Mundial de Clubes da Fifa, o Al-Hilal foi eliminado da Supercopa Saudita. Nesta quinta-feira, o time de Riad perdeu para o Al-Fayha por 1 a 0, pela semifinal da competição.

O único gol do jogo foi marcado por Paulinho, aos 21 minutos do primeiro tempo. Após vacilo do Al-Hilal na saída de bola, Victor Ruiz retomou a posse no meio de campo, puxou contra-ataque e acionou o brasileiro, que invadiu a área e finalizou para balançar da meta defendida pelo goleiro Abdullah Al-Mayouf.

Vale destacar que nomes conhecidos da torcida do Flamengo estiveram em campo pelo Al-Hilal. Cuellar atuou durante todo o jogo, e Michael entrou na etapa complementar.

Em tempo: este foi o último compromisso do Al-Hilal antes do Mundial de Clubes. A equipe volta a campo no dia 4 de fevereiro, às 11h30 (de Brasília), para enfrentar o Wydad AC, do Marrocos. O vencedor do confronto enfrentará o Flamengo na semifinal, no dia 7, às 16h (de Brasília).