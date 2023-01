Rainha do Mar - Divulgação / Effect Sport

Publicado 26/01/2023 14:04

Rio - Maior prova feminina de águas abertas do continente, o ‘Rainha do Mar’, quinto evento do calendário 2023 do ‘Verão Espetacular’ acontece neste domingo, dia 29, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A prova será transmitida pela Rede Globo, a partir das 10h.

O responsável por comandar a atração será o narrador Luis Roberto, que estará ao lado das medalhistas olímpicas Ana Marcela Cunha e Poliana Okimoto, que acompanha a prova de dentro de um barco no mar carioca.



O evento terá uma disputa entre as melhores atletas do mundo. Estarão em ação a holandesa Sharon Van Rouwendaal, medalha de ouro no Rio-2016, prata em Tóquio-2020 e atual campeã do ‘Rainha do Mar’; a italiana Rachele Bruni (vice-campeã olímpica no Rio-2016; a argentina Candela Giordanino, além das brasileiras Cibele Jungblot, Viviane Jungblot, Beatriz Dizotti e Julia Diogo.

O grid se completa com as vencedoras de uma prova amadora, com mil participantes, que será disputada mais cedo. Desta forma, as atletas deverão realizar três voltas de distâncias diferentes: 500m, 1000m e 1500m. A cada chegada, as últimas colocadas serão desclassificadas. Assim na primeira volta teremos dez nadadoras, na segunda sete atletas seguem na disputa; enquanto na decisiva serão apenas cinco competidoras em busca do título.