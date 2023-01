Lúcia Alves caminha ao lado de advogados - Reprodução / La Vanguardia

Publicado 26/01/2023 13:18 | Atualizado 26/01/2023 13:48

A mãe do lateral Daniel Alves, Lúcia Alves, foi para Barcelona nesta quinta-feira para uma reunião com os advogados de seu filho. Após o fim do encontro, ela estava muito abalada e foi abordada por repórteres que estavam no local, mas não se manifestou.

Questionada por uma jornalista em relação à crença da inocência de Daniel Alves, Lúcia respondeu apenas com um balançar de cabeça assertivo. Ela foi questionada mais vezes e, após não responder nenhuma, os advogados pediram que os repórteres que estavam no local a deixassem em paz, alegando para "respeitar a dor de uma mãe".

Daniel Alves foi preso em Barcelona desde a última sexta-feira (20), por acusação de agressão sexual. Essa teria acontecido no último dia 30 de dezembro, em uma boate na cidade catalã. O irmão do lateral, Ney Alves, também foi até a Espanha para se reunir com o jogador, e falou em uma emissora local que Daniel caiu numa "armadilha", e afirmou que a família não vai desistir do atleta.