Joelinton tem sido destaque do NewcastleBEN STANSALL / AFP

Publicado 26/01/2023 13:45

Destaque do Newcastle, Joelinton recebeu pena de 12 meses sem poder dirigir mais multa de 29 mil libras (cerca de R$ 182 mil) da Justiça da Inglaterra por dirigir alcoolizado.



O jogador, no teste do bafômetro, foi flagrado na madrugada no último dia 19 com quantidade de álcool superior ao permitido no país: 35 microgramas de álcool em 100 mililitros no sopro, ou 80 miligramas de álcool por 100 mililitros de sangue.



Joelinton compareceu nesta quinta-feira (26) ao tribunal de Newcastle, onde recebeu a pena. Mais tarde, ele se pronunciou nas redes sociais.



"Olá a todos, gostaria de reconhecer que cometi um erro e pedir desculpas publicamente a todos os torcedores do Newcastle e a todas as pessoas desta cidade. Minhas ações involuntariamente colocam outras pessoas em perigo. Por isso, eu realmente peço desculpas. Vou aprender as lições deste incidente e farei tudo o que puder para ser um modelo para minha família, para o futebol e para a sociedade", disse Joelinton.